Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:05 Kaynak: DHA

Dünya
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