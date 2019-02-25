Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:05 Kaynak: DHA
Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyan Silahlı Saldırganlar Güvenlik Görevlisini Vurdu
Suçsuz Yere 39 Yıl Hapis Yatan Adama, 21 Milyon Dolar Tazminat Ödenecek
National Geographic'e İlk Oscar Free Solo' Belgeseliyle Geldi!
2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı