Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

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ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır 'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü - Son Dakika

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