Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali'de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü - Son Dakika

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