Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.