Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü

6 saat önce

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:37 Kaynak: AA
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