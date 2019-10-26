Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı...

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı" -"Ordumuz, insani konularda en hassas ordudur" -"Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı"

-"Ordumuz, insani konularda en hassas ordudur"

-"Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristlerdir"

-" Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğü konusu bizim için hassastır. İsrail ve Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler burada terör devleti kurmaya çalışırken kimse hassasiyet göstermiyordu. Biz her zaman gösterdik"

-(Mazlum Kobani) "Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD'nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Pompeo'ya da söyledim, bu bir teröristtir"

-"Bunun terörist olduğu belli de ismi ne cismi ne her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. General Mazlummuş bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dün akşam bunu net bir şekilde Pompeo'ya telefonda anlattım, ciddiyetini anladı. Adalet Bakanlığımızın tüm bilgileri bir nota ile ABD'ye ilettik. Kırmızı bültenin de yine bir kopyasını ABD tarafına nota ile ilettik"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı...

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti
Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizlemesiyle binlerce Suriyeli evine döndü Bahçeli'den ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi namertliktir ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]