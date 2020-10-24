Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladı - Son Dakika

BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladığı mesajında Çavuşoğlu, Türkiye ve BM bayraklarının yanı sıra "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" etiketine yer verdi.

Yüz yüze yapılan sınavlara katılmayan öğrenciler sınıfta kalacak

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı