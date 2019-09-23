Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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