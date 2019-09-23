Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.
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