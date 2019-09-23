- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştuNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştu
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.
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