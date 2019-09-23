Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştuNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştu

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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