Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına,...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına,...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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