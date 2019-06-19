Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına,...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
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