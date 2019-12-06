Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.