Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
6 saat önce
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.
Kadın hayranına "Arka odaya geçelim" diyen Can Yaman İtalya'da Survivor programını sunacak Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı