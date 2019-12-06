Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

6 saat önce

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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