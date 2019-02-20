Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bodrum'da Karşılaştığı Japon Turistle Ana Dili Gibi Japonca Konuştu

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Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı

Şarkıcı Leman Sam, Sahnesinde Kendisine Eşlik Eden Köpeğin Zehirlendiğini Öğrenince Sitem Etti