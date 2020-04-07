Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:34 Kaynak: İHA
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