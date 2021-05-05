Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlık üyeleriyle görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlık üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlık divanlarıyla ilişkilerimizi daha da geliştirmek için her türlü adımı atma irademizi ortaya koyduk. Dış politikamızın etkin aracı parlamenter diplomasiye önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentteki parlamento binasında gerçekleşen görüşmeyle Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarını tamamladı.