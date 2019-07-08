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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek'te

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dönem başkanlığını Bosna Hersek'in yürüttüğü oluşumun yarınki devlet başkanları zirve oturumu öncesi yapılan bakanlar toplantısına ev sahibi Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak'ın yanı sıra Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya, Karadağ, Moldova, Bulgaristan ve Hırvatistan'dan hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de katıldı.
Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan ev sahibi bakan Crnadak, toplantıda GDAÜ üyesi ülkelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren konuların ve Bosna Hersek'in dönem başkanlığı boyunca yapılanların ele alınacağını söyledi.
Toplantı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Bu arada, oluşumun üyeleri Arnavutluk ve Kosova'dan hiçbir yetkili toplantıya katılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından ayrıca Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile bir araya geldi.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasadışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996'da kuruldu.
Türkiye'nin kurucu üyelerden olduğu GDAÜ'nün diğer üyeleri ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek'te
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:37 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Güncel
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