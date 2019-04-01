Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu Seçimle Vatandaşlarımız Ülkemizin Bekasına ve İstikrarına Oy...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu Seçimle Vatandaşlarımız Ülkemizin Bekasına ve İstikrarına Oy...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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