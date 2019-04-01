Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu Seçimle Vatandaşlarımız Ülkemizin Bekasına ve İstikrarına Oy...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: AA
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