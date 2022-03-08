Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

08.03.2022 08:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'dan 372 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu paylaşımında, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Twitter, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


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