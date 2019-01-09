Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne Kadar İdlib Mutabakatının Uygulanmasında Sorun Yaşanmadı,...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz"

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