Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne Kadar İdlib Mutabakatının Uygulanmasında Sorun Yaşanmadı,...
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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