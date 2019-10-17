Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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