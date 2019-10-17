Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık"
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık"
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi