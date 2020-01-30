Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi. İkili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gelen Çavuşoğlu, yarın da temaslarını sürdürecek. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Sofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
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