Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçen yıl, büyükelçilik açtığımız Burundi'nin Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştük. Dost Burundi ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Karma Ekonomik Komisyon ve İş Konseyini de en kısa sürede toplayacağız." ifadesini kullandı.