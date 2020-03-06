Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçen yıl, büyükelçilik açtığımız Burundi'nin Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştük. Dost Burundi ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Karma Ekonomik Komisyon ve İş Konseyini de en kısa sürede toplayacağız." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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