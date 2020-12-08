Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

ÜLKE TEMSİLCİLİK İSİMLER ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar Panama Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin Paraguay Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen Polonya Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan Singapur Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli Slovakya Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu Tayland Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy Togo Lome Büyükelçiliği Esra Demir Tunus Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp Uruguay Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu Yemen Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay Zambiya Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu

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