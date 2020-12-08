Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

08.12.2020 16:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

ÜLKE

TEMSİLCİLİK

İSİMLER

ABD

Washington Büyükelçiliği

Hasan Murat Mercan

Afganistan

Kabil Büyükelçiliği

Cihad Erginay

Almanya

Berlin Büyükelçiliği

Ahmet Başar Şen

Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği

Hatun Demirer

Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği

Ahmet Demirok

Bahreyn

Manama Büyükelçiliği

Esin Çakıl

BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği

Tugay Tunçer

Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği

Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği

Hamit Ersoy

Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği

Nilgün Erdem Arı

Eritre

Asmara Büyükelçiliği

Mehmet Selim Kartal

Fas

Rabat Büyükelçiliği

Adnan Keçeci

Fransa

Paris Büyükelçiliği

Refik Ali Onaner

Fransa

OECD Daimi Temsilciliği

Kerem Alkin

Gine

Konakri Büyükelçiliği

Volkan Türk Vural

Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği

Ayşegül Kandaş

Güney Sudan

Juba Büyükelçiliği

Erdem Mutaf

Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Fırat Sunel

Irak

Bağdat Büyükelçiliği

Ali Rıza Güney

İrlanda

Dublin Büyükelçiliği

Mehmet Hakan Olcay

İspanya

Madrid Büyükelçiliği

Burak Akçapar

İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği

Alparslan Acarsoy

İsviçre

Bern Büyükelçiliği

Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya

Roma Büyükelçiliği

Ömer Gücük

Japonya

Tokyo Büyükelçiliği

Korkut Güngen

Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği

Volkan Işıkcı

Kırgızistan

Bişkek Büyükelçiliği

Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği

Mehmet Munis Dirik

Küba

Havana Büyükelçiliği

Vehbi Esgel Etensel

Libya

Trablus Büyükelçiliği

Kenan Yılmaz

Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği

Ali Barış Ulusoy

Moğolistan

Ulanbator Büyükelçiliği

Zafer Ateş

Mozambik

Maputo Büyükelçiliği

Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar

Nepido Büyükelçiliği

Ali Sait Akın

Nijerya

Abuja Büyükelçiliği

Hidayet Bayraktar

Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği

Olgan Bekar

Panama

Panama Büyükelçiliği

Lebibe Gülhan Ulutekin

Paraguay

Asuncion Büyükelçiliği

Serhat Aksen

Polonya

Varşova Büyükelçiliği

Cengiz Kamil Fırat

Sırbistan

Belgrad Büyükelçiliği

Hami Aksoy

Sierre Leone

Freetown Büyükelçiliği

Sibel Erkan

Singapur

Singapur Büyükelçiliği

Mehmet Burçin Gönenli

Slovakya

Bratislava Büyükelçiliği

Yunus Demirer

Slovenya

Lübliyana Büyükelçiliği

Aylin Taşhan

Suudi Arabistan

Riyad Büyükelçiliği

Fatih Ulusoy

Tacikistan

Duşanbe Büyükelçiliği

Emre Zeki Karagöl

Tanzanya

Darüsselam Büyükelçiliği

Mehmet Güllüoğlu

Tayland

Bangkok Büyükelçiliği

Serap Ersoy

Togo

Lome Büyükelçiliği

Esra Demir

Tunus

Tunus Büyükelçiliği

Çağlar Fahri Çakıralp

Uruguay

Montevideo Büyükelçiliği

Hüseyin Müftüoğlu

Yemen

Sana Büyükelçiliği

Mustafa Pulat

Yeni Zelanda

Wellington Büyükelçiliği

Fatma Ömür Ünsay

Zambiya

Lusaka Büyükelçiliği

İstem Cırcıroğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Tebliğ, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika


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