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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

30.12.2021 23:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye kara yolu taşımacılığı konusunda bir anlaşma teklifi geldiğini, bu anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye kara yolu taşımacılığı konusunda bir anlaşma teklifi geldiğini, bu anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi ve Rusya'nın böyle bir oluşumu kendisi için bir tehdit olarak görüp görmediğine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Rusya'nın bireysel olarak ve Türkiye ile birlikte üye olduğu birçok teşkilat olduğunu belirterek, "Biz nasıl onları kendimize bir tehdit olarak görmüyorsak Rusya'nın da Türkiye'nin üye olduğu teşkilatları kendisine bir tehdit olarak görmemesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nin tarihi bir zirve olduğunu, konseyin yalnızca isminin değişmediğini, ayrıca 2040 vizyon belgesini kabul ettiklerini vurguladı.

Teşkilata gözlemci ve ortaklık statülerinin kriterlerini belirlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) belirleyecekleri kriterlere göre Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında, teşkilatın daha da güçlenmesi için çalışacaklarını belirterek, Rusya'nın da bu teşkilatı ya da üyelerini kendisine rakip olarak görmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kabil havalimanının işletilmesi konusu

Afganistan'da Kabil havalimanının işletilmesi konusuna ilişkin soruya Çavuşoğlu, havalimanını işletme konusunda Katar ile hareket etme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

İki şirketi bir araya getirerek birlikte teklif verme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, havalimanının işletmesi, ekonomik boyutu, yapılacak yatırımlar ve güvenlik meselesi gibi meseleleri içeren teklifin karşı tarafa iletildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bizim bu teklifimize karşı onlar da sıcak bakarlarsa ve o farklı konularda güvenlik dahil anlaşabilirsek, sadece Kabil değil Mezar-ı Şerif, Herat başta olmak üzere 5 tane havaalanını işletme imkanı olacak." dedi.

Afganistan'da kadın ve kız haklarının gelişimine ve bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Afganistan'ı ziyaretine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, gelecek dönemde 5 ya da 6 dışişleri bakanı olarak gitmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban yönetimiyle görüşme konusunda ağır ön koşullar koyarak bir mesafe kat edilemeyeceğini, kadın ve kız haklarının korunmasında Taliban'ın attığı adımların istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Etiyopya'daki meseleye dahil olup olmadığına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında aktif dış politika izlediğini, dünyada var olan sorunlara çözüm konusunda katkı sağladığını ve birçok zirveye de ev sahipliğini yaptığını anlatarak örnekler verdi.

Çavuşoğlu, Etiyopya ile Sudan arasındaki sınır problemi konusunda her iki ülkeyle görüştüklerini, Etiyopya içinde de ülke yönetiminin yanı sıra Tigray yöneticileriyle de görüştüklerini belirtti.

"Biz bu sorunun da barışçıl yollardan siyasi adımlarla kalıcı bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ediyoruz." diyen Çavuşoğlu, Etiyopya'daki bir gelişmenin tüm Afrika'yı etkileyebileceğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Latin Amerika'daki uluslararası örgütlerde statüsünün de olduğunu ve o bölgede aktif bir ülke olduğunu belirtti, Antalya Diplomasi Forumuna (ADF) katılmak için şimdiden 6 ülkenin dışişleri bakanının katılımını teyit ettiklerini söyledi.

BAE'den Türkiye'ye kara yolu taşımacılığı konusunda teklif

Katar ile ilişkiler ve BAE ile yakınlaşma hakkındaki soruları cevaplayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin hep iyi gittiğini dile getirdi.

BAE ile ilişkilerin normalleşmesinin birçok alana etkisi olacağını ve bu etkileri şimdiden görmeye başladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta yapacağı BAE ziyaretinin de ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan BAE ile İran arasında bölgesel gerginliğin ilişkilere yansıdığını ancak buna rağmen yatırımlar ve ticaretin her zaman arttığına şahit olduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kara yolu taşımacılığı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize bir anlaşma imzalama teklifi geldi. Biz de buna olumlu yaklaştık." dedi.

Bunu ikili düzeyde yapmanın yeterli olmayacağını, çünkü bu kara taşımacılığının şimdilik İran üzerinden geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hesaplama yaptığımız zaman şu anda İstanbul'dan çıkan bir yük deniz yoluyla yaklaşık 25-28 günde BAE'ye ulaşıyor ama kara yoluyla da 10 günde ulaşıyor. Fakat bu sürenin uzun bir kısmı gümrük geçişlerinde geçiyor. Bu sürenin azaltılması lazım. Böyle bir anlaşma imzalandıktan sonra, belki bunu ikili düzeyde imzaladıktan sonra üçlü düzeyde de imzalayabiliriz. Biz buna sıcak baktık, şu anda bunu müzakere ediyoruz. Bu anlaşmayı Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında imzalamak istiyoruz."

Çavuşoğlu, bunu özellikle Irak üzerinden de gerçekleştirmek istediklerini belirterek, bu demir yolu ve kara yolu projelerinin hayata geçmesi durumunda sürenin daha da kısalabileceğine dikkati çekti.

Libya'daki son durum ve Somali'deki gerginlik

Libya'daki gelişmeler ve son duruma ilişkin olarak Çavuşoğlu, Libya'nın içinde bulunduğu durumun çok kritik olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Libya konumundaki bir ülkenin birliğinin sağlanabilmesi için en önemli yöntemlerden birinin seçimlerin yapılması olduğunu ifade etti.

Batı'nın her zamanki anlayışla "bir an önce seçim olsun" diyerek bir tarih belirlediğini ancak Libyalıların ülkede şartların uygun olmadığını söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, sonuçta seçimlerin ertelendiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, seçimlerin zamanlanmasının önemine işaret ederek, seçime kadar ülkede meşruiyet tartışmasının olmaması ve gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Somali'de Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında seçim ve yetki odaklı yaşanan krizi yatıştırma konusunda Türkiye'nin girişiminin olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Somali'de Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasındaki gerginliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu gerginliğin ortadan kalkması için Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır" olduklarını belirterek, muhataplarına ülkede yapılan seçim sonuçlarının da bir an önce açıklanması gerektiğini söylediklerini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'yi her konuda desteklediğini belirtti.

(Sürecek)

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika
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