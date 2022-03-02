Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını tek tek incelediğini belirterek, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, Rusya- Ukrayna savaşı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere değinen Çavuşoğlu, yarın yapılması beklenen ikinci toplantı için tarafların zemin yokladığını ancak görüşmelerin birkaç gün daha ertelenebileceğini belirtti.

Bundan sonra yapılacak toplantıların sonuç odaklı olmasını arzu ettiklerini ve Türkiye'nin dostane tavsiyelerini her iki tarafa ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bir ateşkesle sonuçlanacak müzakere olması lazım. Ondan sonraki süreçte siyasi konuları görüşme, müzakere etme bakımından yeterli zamanları olacaktır ama şimdi acil olan nedir, ateşkes. Çatışmalar, bombardımanlar devam ederken de bu müzakerelerden bir sonuç çıkmaz. Önce ateşkesi tesis etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Moskova'ya yönelik yaptırımların Rus ekonomisinin yanı sıra yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB), AB ülkeleri ve diğer ülkeleri de etkileyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, yaptırım kararlarını tek tek incelediğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bunların ekonomimize etkisi nedir, enerji arz güvenliğimize etkisi ne olacaktır, hava sahası da dahil. Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması için Türkiye'ye herhangi bir talep ya da baskı gelmediğini aktardı.

Türkiye'nin kıyıdaş olan veya olmayan ülkeler bakımından bugüne kadar Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni harfiyen, hiç çifte standart içine düşmeden şeffaf şekilde uygulayacağını söylediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlar'dan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini kaydetti.

(Sürecek)