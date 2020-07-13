Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." sözleriyle tepki gösterdi.

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Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin Çavuşoğlu, "Elbette Azerbaycan ordusu gereğini yaptı ve bu saldırıları püskürttü. Buradan şunu görüyoruz, Ermenistan özellikle işgal ettiği topraklardan, dikkati başka yerlere çekmek istiyor yeni çatışma alanları oluşturarak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar Ermenistan'ın hiçbir çözüme yanaşmadığını vurgulayarak, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği vereceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı

Ayasofya'nın ibadete açılmasının hukuken yerinde bir karar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Ayasofya'nın, 1453'te İstanbul fethedildikten sonra Türk milletine ait olduğunun ve cami olarak vakfedildiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, " Ayasofya Camii, 1462'de cami olarak vakfedilmiştir ve cami olarak kullanılmalıdır. Bu konuda 'açılmalıydı, açılmamalıydı, açılmasa daha iyi olurdu' diye görüş belirten olabilir. Herkesin görüşüne katılmasak da saygı duyarız. Ama Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edici şekilde yapılan yorumları da şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
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