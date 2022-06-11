Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

11.06.2022 14:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da kaybolan helikoptere ilişkin "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da kaybolan helikoptere ilişkin "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik." dedi.

Çavuşoğlu, Czernin Sarayı'nda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan ve radardan kaybolan helikopterin durumuna ilişkin Çavuşoğlu, Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi ve Başkonsolosunun bölgede olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, helikopterin kaybolduğu geniş bir bölgede araştırmalar yapıldığını belirterek, "Biraz önce haber geldi. Valilik de bir açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik. " dedi.

Olayı yakından takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, vatandaşların sağ olarak kurtulmuş olması temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu, olayla ilgili bilgi geldikçe gelişmeleri paylaşacağını söyledi.

" Rusya'dan dönüş bekliyoruz"

Ukrayna tahılının dış pazarlara ulaştırılması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için müzakerelerin canlandırılması meselesini ve tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını konuştuklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Kendilerine, Birleşmiş Milletler planının en doğru plan olduğunu ve bunun detaylarının da taraflar arasında müzakere edilmesi gerektiğini söyledik. Bu nedenle de önümüzdeki süreçte BM-Türkiye-Ukrayna ve Rusya Federasyonu dörtlü toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu da zaten BM'nin bir teklifiydi." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu ihracatın önündeki engelin kaldırılmasının en az gelişmiş ülkeler bakımından hayati önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Mesajlarımızı gayet açık bir şekilde ilettik. Şimdi Rusya'dan dönüş bekliyoruz. Hem toplantı için hem de diğer detaylar için. Önümüzdeki süreçte bu konuya odaklanmaya devam edeceğiz. " değerlendirmesini yaptı. ?

(Sürecek)

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İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, 'Biraz önce haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, 'Biraz önce haber geldi.
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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