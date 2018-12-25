Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme Sürecini ABD ile Birlikte Koordine Edeceğiz."
1 saat önce
IHAAW094935-GEN/25-12-2018- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz.
IHAAW094935-GEN/25-12-2018
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Çekilme sürecini ABD
ile birlikte koordine edeceğiz." 25.12.2018 09: 49: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:55 Kaynak: İHA
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