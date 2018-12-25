Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme Sürecini ABD ile Birlikte Koordine Edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme Sürecini ABD ile Birlikte Koordine Edeceğiz."

1 saat önce

IHAAW094935-GEN/25-12-2018- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
IHAAW094935-GEN/25-12-2018

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz." 25.12.2018 09: 49: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:55 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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