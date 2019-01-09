Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin Zorlukları Olduğunu Görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar