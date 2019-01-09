Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin Zorlukları Olduğunu Görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin Zorlukları Olduğunu Görüyoruz.

19 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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