Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin Zorlukları Olduğunu Görüyoruz.
19 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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