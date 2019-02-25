Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

36 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve farklı ülkelerden bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve farklı ülkelerden bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'ye gelen Bakan Çavuşoğlu, BM Cenevre Ofisi'nde ikili görüşmeler yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki şeffaf ve ilkeli duruşumuzu takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Ramid ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ramid'e Fas'taki FETÖ okullarının kapatılmasından dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap eden Çavuşoğlu, ayrıca, Silahsızlanma Konferansı'nda konuşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:14 Kaynak: AA

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