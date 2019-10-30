Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldıCENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

CENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Cenevre, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
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