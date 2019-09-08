Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu
Kendall Jenner'ı sevgilisiyle görüntüleyen Danla Bilic, ünlü modele fena yakalandı Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]