Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü

1 saat önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi tarafından kabul edildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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