Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü
1 saat önce
Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi tarafından kabul edildi.
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