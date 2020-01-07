Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi

Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.