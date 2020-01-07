Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi
Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.
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