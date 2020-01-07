Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi

Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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