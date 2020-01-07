Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi
Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.
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