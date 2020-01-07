Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi

Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.