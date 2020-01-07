Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi

Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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