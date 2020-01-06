Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:45 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.
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