Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:45 Kaynak: AA
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