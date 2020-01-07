Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edildi.

Cezayir'de resmi temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, kabulde Başbakan Cerrad'ı kurulan yeni hükümet dolayısıyla kutladı.

Çavuşoğlu ayrıca temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından gerçekleştiren heyetler arası görüşmede Çavuşoğlu, hafta başında kurulan yeni hükümette yer almasından dolayı mevkidaşını tebrik etti.

Türkiye-Cezayir arasındaki iş birliğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ekonomi dahil pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmenin zamanı." dedi.

Bölgesel meselelerde iş birliğinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İki ülkeyi de ilgilendiren gelişmeler var. Beraber çalışırsak barış ve istikrarı getireceğimize dair güvenimiz var." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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