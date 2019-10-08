Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi.


Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Programına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cezayir'deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir'deki yabancı yatırımlarda ülkemiz ilk sırada bulunuyor. Ticaret hacmimiz ise 4,5 milyar doları geçti. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız" dedi. - CEZAYİR

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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