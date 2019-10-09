Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü
Son Dakika Güncel - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

8 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Programına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cezayir'deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir'deki yabancı yatırımlarda ülkemiz ilk sırada bulunuyor. Ticaret hacmimiz ise 4,5 milyar doları geçti. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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