Son Dakika Haberleri: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
Son Dakika Politika Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.


Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi. - CEZAYİR

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
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