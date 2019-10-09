Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.
Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi. - CEZAYİR
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