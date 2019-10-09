Son Dakika Haberleri: - Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
Son Dakika Güncel - Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

58 dakika önce

- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.

- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.

- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:38 Kaynak: İHA
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