Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın davetine icabetle 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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