Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın davetine icabetle 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar