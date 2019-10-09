Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:03 Kaynak: AA
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