Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:03 Kaynak: AA
Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la bir araya geldi.
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