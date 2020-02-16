Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını...

Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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