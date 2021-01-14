Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
14.01.2021 13:19
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Anıt mezara tören eşliğinde gidilmesi Çelenk bırakılması Anıt mezar başında dua okunması Çavuşoğlu'nun anı defterini imzalaması Anıt mezardan ayrılış KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Anıt mezara tören eşliğinde gidilmesi
Çelenk bırakılması
Anıt mezar başında dua okunması
Çavuşoğlu'nun anı defterini imzalaması
Anıt mezardan ayrılış KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı (Mezar-ı Kaid) ziyaret etti.
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