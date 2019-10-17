Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.
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