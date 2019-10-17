Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki...

34 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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