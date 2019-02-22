Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Alanya'da MHP Seçim Merkezine Ziyaret
26 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'nın Alanya
ilçesinde MHP
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Antalya'nın Gazipaşa
ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim ofisi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ardından Alanya ilçesine geçti. İlk olarak bir taksi durağındaki esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ve partililerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, seçim çalışmaları hakkında bilgiler alarak başarılar diledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:24 Kaynak: İHA
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