Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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