Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Şehit haberini cenazeye giderken aldılar Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız