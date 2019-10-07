Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." - ANKARA
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