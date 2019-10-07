Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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