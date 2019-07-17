Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Danimarka
Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Danimarka Dışişleri Bakanı olan Kofod ile telefonda görüşerek kendisine tebriklerini iletti.
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