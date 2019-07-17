Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Danimarka Dışişleri Bakanı olan Kofod ile telefonda görüşerek kendisine tebriklerini iletti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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