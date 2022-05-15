Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

15.05.2022 14:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu Twiter'dan, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'la görüştük." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, dün akşam da İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatı konusunda üçlü toplantı gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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